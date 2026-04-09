На фестивале в Каннах покажут новый фильм Андрея Звягинцева «Минотавр»

Каннский кинофестиваль, который пройдет с 12 по 23 мая 2026 года, объявил программу. В число участников основного конкурса вошел новый фильм российского режиссера Андрея Звягинцева «Минотавр», сообщает Variety.

Картина рассказывает о директоре компании, готовящейся к масштабным сокращениям, который узнает, что у его жены роман с другим человеком. Главные роли в фильме исполнили Ирис Лебедева, Дмитрий Мазуров, Варвара Шмыкова и Юрис Жагарс.

Последний фильм Звягинцева — «Нелюбовь» — выходил в 2017 году.

Съемки «Минотавра» проходили в Риге, рассказывал режиссер. В интервью он отмечал, что зрители вряд ли узнают в фильме столицу Латвии. «Узнают только обладатели этих локаций, интерьеров. А так зрители не узнают. Конечно, нет. Потому что мы снимаем картину так будто мы находимся в России. Теперь мы снимаем так», — говорил Звягинцев.

Рассказывая о картине, режиссер говорил, что это «фильм о человеке в обстоятельствах, в которых ему получилось оказаться».

В последние годы Звягинцев живет во Франции. В 2021 году он проходил там реабилитацию после перенесенного коронавируса. После начала полномасштабной российско-украинской войны режиссер решил не возвращаться в Россию.

