Минфин РФ: нефтегазовые доходы в первом квартале упали почти в два раза. Дефицит бюджета превысил годовой план

Нефтегазовые доходы России по итогам первого квартала 2026 года по сравнению с аналогичным периодом 2025-го упали на 45,4%. Об этом говорится в отчете Минфина РФ.

Причиной такого резвого падения ведомство назвало «преимущественно снижение цен на нефть».

Суммарные доходы бюджета (как нефтегазовые, так и ненефтегазовые) упали на 8,2%, а расходы при этом выросли на 17%.

По итогу общий дефицит бюджета за первые три месяца 2026 года составил 4,58 триллиона или 1,9% ВВП. Это уже превышает весь годовой план (3,79 триллиона или 1,6% ВВП).

Резкое снижение роста нефтегазовых доходов зафиксировано на фоне падения объемов экспорта нефти, вызванного регулярными массированными атаками украинских беспилотников на крупнейшие объекты экспортной инфраструктуры РФ. В марте, по независимым оценкам, простаивало до 40% экспортных мощностей нефти, к началу апреля — 20%.