«Людям сложновато». В Госдуме пожаловались на проблемы в общении с избирателями из-за блокировки телеграма

Депутаты Госдумы пожаловались на трудности в общении с избирателями и однопартийцами на фоне блокировки телеграма, пишет газета «Ведомости», которая опросила парламентариев из разных партий.

«Поиск пути общения [стал более проблематичным после блокировки], людям сложновато. Кто-то может альтернативный источник коммуникации завести, кто-то нет. У кого-то проблемы с интернетом, у кого-то Wi-Fi нет, у кого-то без Wi-Fi VPN не работает», — рассказал изданию заместитель председателя думского комитета по молодежной политике Владимир Исаков (КПРФ).

По его словам, возникают сложности при создании общих чатов по итогам встреч с избирателями, и теперь обсуждение какой-то проблемы или обмен файлами занимает больше времени.

Первый заместитель руководителя фракции «Справедливой России» Андрей Кузнецов также признал, что блокировка телеграм создает трудности в работе. У мессенджера «был и остается хороший информационный охват», но без «применения ряда сервисов» мало что работает, добавил депутат. Кузнецов утверждает, что пользуется другими платформами, включая «национальный» мессенджер Max, но они не могут предоставить такую же широкую информационную инфраструктуру, как телеграм.

Зампред комитета по информполитике Евгений Попов из «Единой России» заявил, что жизнь депутатов из-за блокировки телеграм «изменилась точно так же, как и у остальных граждан». А его однопартиец Виталий Милонов отметил, что многие избиратели по-прежнему пишут ему в телеграм. Он пожаловался «Ведомостям», что пока в его канале в Max «очень мало людей», а в самом «национальном» мессенджере нет сторис.

Telegram — это эффективный инструмент коммуникации и жалко от него отказываться, заявил газете Николай Новичков из «Справедливой России». «Сказать, что прямо необходимо было блокировать телеграм, наверное, излишне. Хотя, наверное, может быть, кто-то считает и по-другому», — добавил он.

Российские власти начали ограничивать доступ к телеграму летом 2025 года под предлогом борьбы с телефонным мошенничеством. В октябре 2025-го, январе и феврале 2026-го последовали новые волны ограничений. Это был намек на то, что мессенджеру Павла Дурова стоит активнее сотрудничать с российской властью, говорили в Госдуме.

Ожидалось, что с 1 апреля Роскомнадзор окончательно заблокирует доступ к телеграм. Но еще к концу марта доступность телеграма в России снизилась до 30%. Мессенджер практически перестал работать на территории страны без VPN. В начале апреля эта ситуация не изменилась, а власти решили бороться еще и с сервисами по обходу блокировок.