Израиль объявил, что начнет переговоры с Ливаном

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу сообщил, что переговоры с Ливаном начнутся в кратчайшие сроки.

«В свете неоднократных призывов Ливана начать прямые переговоры с Израилем, вчера я поручил кабинету министров начать прямые переговоры с Ливаном в кратчайшие сроки», — говорится в заявлении премьер-министра.

По его словам, переговоры будут сосредоточены на разоружении «Хизбаллы» и установлении мирных отношений между Израилем и Ливаном.

Как сообщил журналист Axios Барак Равид, по словам израильского чиновника, начало переговоров не означает прекращения огня в Ливане.

Как сообщил агентству Reuters высокопоставленный ливанский чиновник, в последние 24 часа Ливан выступал за временное прекращение огня, чтобы создать условия для более широких переговоров с Израилем.

Высокопоставленный израильский чиновник заявил Axios, что прямые переговоры между Израилем и Ливаном начнутся на следующей неделе в Вашингтоне.

Будет ли в переговорах участвовать ливанская группировка «Хизбалла», не сообщается.

В ночь на 8 апреля США и Иран объявили, что договорились о прекращении огня. При этом Израиль продолжил наносить удары по Ливану. Власти США говорили, что на Ливан прекращение огня не распространяется.

Израиль подчеркивал, что воюет не с Ливаном, а с группировкой «Хизбалла» на территории Ливана.

Ливан официально не признает государство Израиль.

Читайте также

Читайте также

