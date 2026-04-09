ФСБ сообщила, что в Забайкалье задержан бывший корреспондент «Радио Свобода» по делу о госизмене

В Забайкальском крае задержан житель Читы, которого подозревают в госизмене (статья 275 УК РФ), сообщает ТАСС со ссылкой на заявление ФСБ. Спецслужба называет задержанного бывшим внештатным корреспондентом «Радио Свободная Европа» («Радио Свобода»).

По версии ФСБ, подозреваемый 1960 года рождения «в целях оказания помощи украинской стороне» вступил в «подконтрольное Службе безопасности Украины телеграм-сообщество». ФСБ утверждает, что он «передал противнику сведения в отношении информационных ресурсов местного печатного издания, специализирующегося на вопросах освещения хода специальной военной операции», а также информации об одном из объектов критической инфраструктуры региона «для организации в отношении их вредоносных компьютерных воздействий».

ФСБ провела обыск по месту жительства подозреваемого, у него изъяли «средства вычислительной техники и связи, содержащие сведения, изобличающие его деятельность, направленную против безопасности Российской Федерации». Суд отправил его под арест.

Имени задержанного ФСБ не приводит.

1 апреля «Чита.ру» со ссылкой на источник писало, что силовики задержали местного жители по подозрению в госизмене. В публикации было указано, что мужчина в 2014 году возглавлял региональное отделение партии «Западный выбор». Под это описание, как отмечало издание «Сибирский экспресс», подходит забайкальский журналист Александр Андреев, ранее сотрудничавший с изданиями «Каспаров.ру» и «МБХ Медиа».

В феврале 2020 Минюст России объявил «Радио Свобода» «иностранным агентом». В феврале 2025 года Генпрокуратура объявила издание «нежелательной» организации.