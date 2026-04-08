В Тюмени силовики сорвали фестиваль самоорганизаций «В будущее возьмут всех»

Фестиваль самоорганизаций «В будущее возьмут всех» в Тюмени сорвали силовики, сообщает «7×7» со ссылкой на одну из участниц фестиваля.

Мероприятия в рамках фестиваля должны были пройти 4 и 5 апреля на базе Центра современного искусства «Золото+Болото». Через час после начала программы первого дня в зал пришли вооруженные люди в масках.

Изначально в соцсетях фестиваля появились сообщения об отмене живой записи подкаста «Это базис» о будущем рынка труда, а затем — об отмене всей программы. В телеграм-канале площадки фестиваля говорилось, что часть программы 5 апреля отменена «в связи с независящими от нас событиями»: «Не печальтесь, будущее все равно наступит».

Фестиваль «В будущее возьмут всех» позиционировался как «точка сборки локальных инициатив». В программе были заявлены паблик-токи о региональных фем-инициативах, индивидуальных решениях климатического кризиса, будущем через призму стрит-арта и другие мероприятия.