Шестерых фигурантов дела оппозиционного движения «Весна» приговорили к срокам до 12 лет колонии. Один из них дал показания на бывших соратников

Петербургский городской суд приговорил шестерых фигурантов дела оппозиционного движения «Весна» к срокам до 12 лет лишения свободы в колонии общего режима, сообщает издание «Бумага».

Суд назначил:

Анне Архиповой — 12 лет колонии;

Яну Ксенжепольскому —11 лет лишения свободы;

Василию Неустроеву — 10 лет колонии;

Павлу Синельникову — семь лет и шесть месяцев колонии;

Евгению Затееву — шесть лет и два месяца лишения свободы.

Валентин Хорошенин получил шесть лет и два месяца колонии. Он единственный подсудимый, кто признал вину и дал подробные показания против остальных фигурантов дела как арестованных, так и уехавших из России, а также против людей, которые даже не упоминались в материалах следствия и обвинения, сообщает «Медиазона».

Архипова в письме из СИЗО рассказывала, что после признательных показаний Хорошенин сказал другим обвиняемым: «В конце концов важно не то, как было на самом деле, а то, как следователь написал». Письмо опубликовала группа поддержки Архиповой. Сама подсудимая в том же послании отмечала, что «не хочет никого обвинять». «Это выбор каждого: жить по совести или нет», — заявила Архипова.

Дело на бывших активистов завели за посты в соцсетях движения «Весна», в том числе с анонсами антивоенных акций. Как отмечает «Медиазона», авторство постов следствие и суд устанавливать не стали. Во время прений прокурор заявила, что публикации делались «с молчаливого согласия» всех активистов, а значит, «всех устраивали действия движения». Обвинение запрашивало для фигурантов дела сроки от восьми до 13 лет.

Статьи, которые вменили фигурантам дела Анну Архипову признали виновной по статьям об организации экстремистского сообщества и участии в нем, участии в деятельности общественного объединения, посягающего на права граждан, склонении к массовым беспорядкам, призывах к деятельности против безопасности государства, распространении «фейков» об армии и неуважительных сведений о днях воинской славы. Василия Неустроева признали виновным по статьям об организации экстремистского сообщества, создании общественного объединения, посягающего на права граждан, склонении к массовым беспорядкам, призывах к деятельности против безопасности государства, распространении «фейков» об армии и неуважительных сведений о днях воинской славы. Яна Ксенжепольского суд признал виновным по статьям об организации экстремистского сообщества, склонении к массовым беспорядкам, призывам к деятельности против безопасности государства, распространении «фейков» об армии и неуважительных сведений о днях воинской славы. Евгения Затеева признали виновным по статьям о создании экстремистского сообщества и распространении неуважительных сведений о днях воинской славы. Павла Синельникова признали виновным по статьям об организации экстремистского сообщества и участии в нем. Валентина Хорошенина признали виновным по статьям о создании экстремистского сообщества и общественного объединения, посягающего на права граждан, а также о распространении неуважительных сведений о днях воинской славы.

Движение «Весна» основали в Петербурге в 2013 году. До начала полномасштабной российско-украинской войны оно было известно ироничными политическими перформансами, а после стало одним из лидеров антивоенного протеста в России.

Преследования участников «Весны» началось также в 2022 году, после того как активисты призвали участвовать в акции «Бессмертный полк» 9 мая с антивоенными плакатами. После начала мобилизации в сентябре 2022-го «Весна» призвала выходить на акции против действий властей. Вскоре движение объявили сначала «иностранным агентом», а затем «экстремистской» организацией.

О так называемом большом деле «Весны» стало известно в июне 2023 года. Шесть фигурантов и на тот момент бывших участников движения были арестованы после обысков в разных регионах России. Всего по делу проходит 21 человек, большинство фигурантов уехали из страны.

История движения «Весна»

До 24 февраля активисты «Весны» проводили ироничные оппозиционные перформансы. Теперь они — среди лидеров антивоенного движения (и уже попали в перечень экстремистов) «Бумага» рассказывает их историю

