Власти Ирана призвали молодежь и спортсменов выстроиться живой цепью вокруг электростанций из-за угроз американских ударов

В Иране всех «молодых людей, спортсменов, художников, студентов и их преподавателей» призвали сформировать живую цепь вокруг электростанций. С таким заявлением выступил секретарь Высшего совета правительства по делам молодежи и подростков Алиреза Рахими.

«Электростанции, которые являются нашими национальными активами и капиталом, независимо от каких-либо вкусов или политических взглядов, принадлежат будущему Ирана и иранской молодежи», — заявил Рахими.

Иран, как отмечает Associated Press, и раньше формировал живые цепи вокруг своих ядерных объектов в периоды обострения в отношениях с Западом.

В выходные Трамп пригрозил устроить Ирану «ад» и «возвращение в каменный век» и нанести удары по иранским энергетическим объектам, если Тегеран не прекратит блокаду Ормузского пролива. В воскресенье 5 апреля он написал, что во вторник в Иране будет «день электростанций и день мостов одновременно». В следующем посте Трамп установил финальный срок: «вторник, 8 вечера по времени Восточного побережья» (3:00 мск 8 апреля).

Правозащитники и политики заявляют, что удары по иранской энергетической инфраструктуре станут военным преступлением. Трамп на ежегодном пасхальном мероприятии в Белом доме в выходные 4–5 апреля заявил, что «не беспокоится» по этому поводу, а военное преступление совершает именно Иран, и оно заключается в наличии у страны ядерного оружия.

Трамп обещает устроить Ирану «ад» сегодня вечером. Какой именно? США намерены разбомбить крупнейшие электростанции страны