Румынский футбольный тренер Мирча Луческу умер в Бухаресте 7 апреля в возрасте 80 лет, сообщил телеканал Antena 3 CNN, ссылаясь на заявление медработников.

Луческу госпитализировали после того, как 29 марта он потерял сознание на тренировке сборной Румынии по футболу. Спустя два дня он ушел с поста главного тренера сборной. Его собирались выписать из больницы 3 апреля, но в тот день, по данным Antena 3 CNN, Луческу перенес два инфаркта.

Мирча Луческу в 1963-1977 выступал за футбольный клуб «Динамо» (Бухарест). Также он играл за «Спортул» и сборную Румынии (1966-1979). Игровую карьеру он закончил в «Корвинуле», где работал тренером-игроком. В 1981 году он первый раз стал тренером сборной Румынии и проработал на этом посту до 1986-го.

Луческу тренировал многие румынские клубы, в том числе бухарестское «Динамо». Он возглавлял донецкий «Шахтер» в 2004-2016 годах, под его руководством команда восемь раз выигрывала чемпионат Украины и Кубок УЕФА сезона 2008/2009. Луческу тренировал «Зенит» в 2016-2017 годах, киевское «Динамо» в 2020-2023-х, а также клубы из Италии (среди них — «Интер») и Турции («Галатасарай», «Бешикташ» и сборную страны).