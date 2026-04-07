Суд в Грозном объявил Чеченскую республику Ичкерия «террористической организацией»

Чеченская республика Ичкерия объявлена в России «террористической организацией», ее деятельность на территории страны запрещена.

Соответствующее решение принял Шейх-Мансуровский районный суд Грозного, сообщают российские госагентства, в том числе ТАСС, со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Также решением суда запрещена деятельность в РФ «29 ее подразделений в 14 европейских странах».

В ЦОС ФСБ заявили, что члены «Чеченской республики Ичкерия» воюют с Россией на стороне Украины. В частности они, говорится в заявлении российской спецслужбы, участвовали в «диверсионно-террористических акциях» в Белгородской и Курской областях, а также «в убийствах российских военнослужащих и мирных жителей».

Верховный суд России в июне 2024 года объявил «экстремистской», а в ноябре 2024 года — «террористической организацией» правительство Чеченской Республики Ичкерия в изгнании.

Чеченская Республика Ичкерия — независимая от России самопровозглашенная республика, которая существовала на территории Чечни с 1993 по 1999 год. Ликвидирована во время второй чеченской войны. По ее итогам Чечню возглавил Ахмат Кадыров, отец нынешнего главы республики Рамзана Кадырова.

Послушайте подкаст «Медузы» о прошлом и настоящем Чеченской Республики Ичкерия

подкасты Украина признала, что Россия «временно оккупировала» Ичкерию. Рассказываем о прошлом и настоящем этого сепаратистского проекта 1 час 5 минут