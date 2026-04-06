В школах России введут три оценки за поведение: «образцовое», «допустимое» и «недопустимое»

Министерство просвещения РФ сообщило, что в российских школах начнет действовать трехуровневая система оценки поведения учащихся — «образцовое», «допустимое» и «недопустимое», пишет «Коммерсант» 6 апреля.

Эту модель выбрали по результатам пилотного проекта, прошедшего в 89 школах. Также участники эксперимента пробовали систему зачет/незачет и пятиуровневую систему оценки. В ходе теста оценки за поведение выставляли только учащимся пятых-восьмых классов.

В Минпросвещения заявили, что выбранная модель «отличается лучшей воспроизводимостью результатов, гибкостью и профилактическим потенциалом».

В 2026‐2027 учебном году выбранную модель оценок за поведение испытают в 10 школах каждого региона России. К сентябрю 2027 года трехуровневую систему оценки введут во всех школах.

Ключевыми критериями оценивания поведения учеников станут соблюдение дисциплины, социальное взаимодействие и учебная активность.

Замглавы Рособрнадзора Игорь Круглинский заявил РБК, что в России не планируют вводить ЕГЭ по поведению.

