В Дагестане в результате наводнения погибли беременная женщина и подросток

В Дербентском районе Дагестана в результате наводнения погибли два человека, сообщает ТАСС со ссылкой на республиканский центр медицины катастроф.

«К сожалению, не удалось спасти беременную девушку и несовершеннолетнего подростка», — сказал собеседник агентства.

Глава Дербентского района Эльман Аллахвердиев вечером 5 апреля сообщал, что из реки удалось спасти несколько человек. Их унесло течением после обрушения моста на федеральной автодороге «Кавказ» в населенном пункте Кала.

Еще два человека числятся пропавшими без вести, сообщил утром 6 апреля министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Дагестана Нариман Казимагомедов.

5 апреля в Дербентском районе из-за повышения уровня воды в Геджухском водохранилище произошел прорыв на комплексе гидротехнических сооружений. С федеральной трассы «Кавказ» смыло несколько автомобилей, в которых находились люди. Из четырех микрорайонов Дербентского района Дагестана, по данным на утро 6 апреля, были эвакуированы более четырех тысяч человек.

