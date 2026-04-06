Умер «крестный отец джинсовой ткани» Адриано Голдшмид

Умер итальянский дизайнер Адриано Голдшмид, сообщает профильное издание WWD.

Голдшмиду было 82 года. В последние годы жизни он боролся с онкологическим заболеванием.

Голдшмид был известен как «крестный отец джинсовой ткани», оказавший огромное влияние на индустрию денима в Европе и США. В 1970-1980-х годах Голдшмид стоял у истоков таких известных джинсовых брендов как Diesel, Replay, Gap 1969.

Голдшмид одним из первых увидел потенциал джинсов не как рабочей одежды, а как модного и дорогого продукта. Его инновационные эксперименты с обработкой денима — такие как варка и искусственное состаривание — задали новые стандарты индустрии и способствовали резкому росту популярности джинсов.