Украинские дроны атаковали Краснодарский край. В Новороссийске пострадали восемь человек

Восемь человек пострадали в Новороссийске в результате атаки украинских беспилотников, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

По его словам, регион с утра 5 апреля находится под массированной атакой беспилотников, системы оповещения работают в Новороссийске, Анапе, Геленджике, Сочи и других городах. Наиболее сложной, Кондратьев назвал ситуацию в Новороссийске. Там пострадали восемь человек, в том числе двое детей. Все они доставлены в больницу.

В результате атак дронов в городе повреждены шесть многоквартирных и два частных дома. Обломки беспилотников нашли на территории нескольких предприятий, заявил губернатор.

Как уточняли в оперштабе Краснодарского края, обломки беспилотника попали в многоквартирный дом в Южном внутригородском районе Новороссийска.

Издание Astra, проанализировав опубликованные в соцсетях видео, пришло к выводу, что под атаку в Новороссийске попал нефтеналивной терминал «Шесхарис», который занимается приемом, хранением и экспортной отгрузкой нефти и нефтепродуктов на танкеры.