РБК: российским полицейским запретили рассказывать о своей работе в соцсетях и мессенджерах

Сотрудникам российской полиции запретили рассказывать в соцсетях и мессенджерах о том, что они работают в правоохранительных органах, сообщили РБК и Ura.ru со ссылкой на источники.

Под запрет попали публикация фотографий и видеороликов с сотрудниками МВД в форме, а также упоминание места работы.

Распоряжение об этом отдал глава министерства Владимир Колокольцев. Оно касается всех подразделений ведомства, утверждают собеседники изданий.

По их словам, причина запрета — попытки вербовки полицейских сотрудниками «иностранных разведок». «Именно такие участившиеся случаи и стали причиной для нововведений», — заявил источник Ura.ru.

Кроме того, полицейских обяжут пройти специальный инструктаж о том, как действовать при общении с вербовщиками. По инструкции, сотрудник полиции должен поддержать разговор, делая вид, что заинтересован, а затем незамедлительно уведомить об этом ФСБ.

В августе 2023 года в России приняли закон, запрещающий сотрудникам Росгвардии публиковать в СМИ и интернете фото и видео о себе, сослуживцах и семьях. Речь идет об изображениях, благодаря которым можно установить их местонахождение. Похожие ограничения с 2019 года действовали для военнослужащих.