РБК: в России для аренды самокатов введут верификацию через «Госуслуги»

Министерство цифрового развития операторы аренды самокатов Whoosh, «Юрент» и «Яндекс» прорабатывают внедрение «Госуслуг» для верификации пользователей в российских регионах. Об этом пишет РБК со ссылкой на два источника.

По словам представителя Минцифры, в обсуждениях также участвуют представители некоторых регионов, где могут провести пилотный запуск технологии.

Он отметил, что вход и подтверждение возраста через «Госуслуги» «позволят повысить безопасность дорожного движения и снизят количество злоупотреблений при использовании сервисов кикшеринга».

В настоящее время верификация пользователей электросамокатов и велосипедов работает только в Москве и через сайт mos.ru. Для тех, кто не пройдет верификацию, предусмотрен тестовый период из пяти поездок.