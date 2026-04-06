Глава Мурманской области подтвердил гибель генерала Александра Отрощенко при крушении Ан-26 в Крыму

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис подтвердил, что на борту разбившегося 31 марта в аннексированном Крыму самолета Ан-26 находился генерал-лейтенант Александр Отрощенко. При крушении самолета никто не выжил.

Чибис в понедельник, 6 апреля, на оперативном совещании в правительстве региона сообщил, что среди находившихся на борту Ан-26 был «командующий авиацией флота Александр Иванович Отрощенко, с которым мы буквально до этого за пару дней виделись» (цитата по «Интерфаксу»).

Члены правительства Мурманской области почтили память погибших минутой молчания.

Ранее Чибис говорил, что на Ан-26 летели военнослужащие Северного флота, не уточняя другие подробности.

«Русская служба Би-би-си» со ссылкой на источники среди военнослужащих Северного флота 2 апреля сообщала о гибели генерала Отрощенко, однако комментариев от официальных лиц по этому поводу на то момент не было.

По подсчетам «Би-би-си», генерал-лейтенант Александр Отрощенко стал 14-м российским генералом, погибшим с начала большой войны России с Украиной.

Отрощенко возглавлял смешанный авиационный корпус Северного флота с 2024 года. В разное время он командовал морской авиацией Черноморского и Северного флотов, а также 45-й армией ВВС и ПВО Северного флота.

Военно-транспортный самолет Ан-26 разбился 31 марта в Крыму, по предварительным данным, из-за технической неисправности. Самолет, как сообщали российские госагентства со ссылкой на источники, врезался в скалу. На борту Ан-26, по данным СК, находились 30 человек. Минобороны РФ, в свою очередь, сообщало о 29 погибших — семерых членах экипажа и 22 пассажирах.