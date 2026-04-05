В Азовском море потерпел крушение сухогруз с пшеницей. Два человека погибли. По данным ТАСС, судно атаковал беспилотник

Судно с грузом пшеницы затонуло в Азовском море у берегов Херсонской области. Об этом сообщил назначенный Россией глава оккупированной части региона Владимир Сальдо.

На берегу обнаружили девятерых членов экипажа, все они граждане России. Старший помощник капитана 1991 года рождения погиб. Еще два человека пропали.

Что стало причиной крушения сухогруза, не сообщается.

«Первыми помощь оказали местные жители — встретили экипаж и помогли на берегу до прибытия служб. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, проводятся следственные мероприятия», — заявил Сальдо.

ТАСС со ссылкой на источник утверждает, что сухогруз атаковал беспилотник, погибли два человека. Он находился в 30 милях к северу от Керчи. Члены экипажа эвакуировались в лодку-капсулу и добрались до Херсонской области.