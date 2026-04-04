В Таганроге один человек погиб в результате атаки украинских беспилотников, в Тольятти атакованы два завода

Украинские беспилотники в ночь на 4 апреля нанесли удары по Таганрогу в Ростовской области и Тольятти в Самарской области.

В Таганроге, сообщил глава Ростовской области Юрий Слюсарь, в результате атаки погиб один человек, четверо — «трое жителей Таганрога и один гражданин иностранного государства» — пострадали. По словам губернатора, возник пожар на территории складских помещений логистической компании. Кроме того, написал Слюсарь в своем телеграм-канале, обломки сбитого дрона упали на сухогруз под флагом иностранного государства, который находился в нескольких километрах от береговой линии. На борту судна также возник пожар.

В Тольятти, сообщил глава Самарской области Вячеслав Федорищев, в результате ударов украинских беспилотников «осколочное ранение получил сотрудник одного из промышленных предприятий города». На территории северного промышленного узла ограничено движение транспорта, добавил он. Также, сообщил губернатор, в результате падения дрона повреждена кровля жилого дома, в нескольких квартирах выбиты стекла.

По данным Astra, украинские дроны атаковали в Тольятти район, где расположены два крупных химических предприятия — «Тольяттикаучук» и «КуйбышевАзот». На территории «Тольяттикаучука», пишет издание, начался пожар.

Минобороны РФ заявило, что над российской территорией в ночь на 4 апреля сбиты 85 дронов над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Орловской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Тульской областей, а также аннексированным Крымом и акваторией Черного моря.