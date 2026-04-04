В Германии мужчин 17–45 лет обязали получать разрешение от бундесвера на выезд из страны более чем на три месяца

Обновление: Минобороны Германии пообещало внести уточнения в правовые нормы, касающиеся разрешений от бундесвера на выезд мужчин из страны, пишет Deutsche Welle. «Мы уточним посредством административных положений, что разрешение считается выданным, когда военная служба носит добровольный характер», — сообщает агентству dpa представитель ведомства.

С 1 января 2026 года все граждане Германии мужского пола в возрасте от 17 до 45 лет должны получать разрешение от бундесвера на выезд из страны более чем на три месяца. Об этом сообщают Berliner Zeitung и Frankfurter Rundschau.

Такое требование предусмотрено вступившими в силу поправками в Закон о воинской обязанности, пишет Berliner Zeitung, отмечая, что это нововведение до недавнего времени оставалось для широкой общественности незамеченным.

Ранее в Законе о воинской обязанности тоже была прописана необходимость запрашивать разрешение бундесвера, если планируется отсутствовать в стране более трех месяцев, но только в определенных ситуациях, например, при объявленной повышенной опасности внешней угрозы или необходимости оборонять территорию страны в случае нападения. Однако в новом варианте закона эти исключения не указаны, что подразумевает, что разрешение нужно получать в любое время.

В документе также есть уточнение: «Разрешения должны выдаваться в обязательном порядке — отказ не предусмотрен». Как отмечено на сайте бундесвера, цель обновления закона — актуализировать имеющуюся базу данных и оптимизировать процесс набора персонала и резерва.

В министерстве обороны подтвердили Frankfurter Rundschau, что получение разрешения на длительное отсутствие в стране необходимо для «создания надежного и информативного военного реестра на случай необходимости». Важно «знать в чрезвычайной ситуации, кто может находиться за границей в течение длительного периода времени», заявили в пресс-службе Минобороны. При этом представители оборонного ведомства подчеркнули, что пока работают над «более конкретными правилами предоставления исключений из требования к разрешению», а также над тем, чтобы «избежать ненужной бюрократии».

Какие будут последствия, если житель Германии, собирающийся уехать из страны более чем на три месяца, не запросит соответствующее разрешение бундесвера, в министерстве обороны не уточнили.

Поправка, из-за которой мужчинам в Германии теперь формально требуется в любом случае запрашивать разрешение на отсутствие в стране более трех месяцев, отмечают немецкие СМИ, была принята в рамках пакета реформ, который, в частности, предусматривает увеличение численности бундесвера с нынешних 184 тысяч до 255-270 тысяч военнослужащих к 2035 году. Также предполагается усилить учет призывного ресурса. Так, все граждане Германии 2008 года рождения и моложе будут получать анкету, в которой, среди прочего, их спросят о готовности пройти военную службу. Для юношей заполнение анкеты будет обязательным, для девушек — добровольным. Тех, кто заявит о готовности служить, смогут призывать. При этом призыв, подчеркивают власти Германии, по-прежнему будет только на добровольной основе.