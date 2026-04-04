Министры финансов пяти стран ЕС призвали ввести налог на сверхприбыль энергетических компаний из-за роста цен на топливо

Министры финансов Германии, Италии, Испании, Португалии и Австрии призвали Еврокомиссию ввести налог на непредвиденную прибыль энергетических компаний на фоне роста мировых цен на топливо.

Энергетические компании, получившие сверхприбыль, цитирует Reuters обращение министров финансов, должны «внести свой вклад, чтобы облегчить последствия роста цен для широкой общественности».

В обращении, отмечает Reuters, не указана конкретная ставка налога, который предлагается взимать с прибылей энергетических компаний. Речь идет, в первую очередь, о том, чтобы создать на уровне ЕС правовую базу, которая позволит избежать судебных разбирательств, возникавших, когда ранее страны-члены Евросоюза прибегали к подобным мерам на национальном уровне.

Мировые цены на энергоносители резко выросли после того, как США и Израиль в конце февраля начали наносить удары по Ирану. Иран, в свою очередь, стал атаковать ракетами и дронами союзников США в регионе, нанося удары, в числе прочего, по энергетической инфраструктуре. Также Иран закрыл Ормузский пролив, через который до начала войны проходил один из ключевых маршрутов транспортировки нефти и газа. В Европе, в итоге, цены на газ с начала войны выросли на 70%.

Еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен ранее заявил, что Евросоюз рассматривает разные сценарии реагирования на рост мировых цен на топливо, включая нормирование потребления и расконсервирование стратегических запасов нефти. При этом Йоргенсен подчеркнул, что ЕС не собирается пересматривать планы по отказу от поставок российских энергоносителей.

