«Добро пожаловать в Цифровое сопротивление». Павел Дуров прокомментировал блокировку телеграма в России

Основатель телеграма Павел Дуров прокомментировал попытки заблокировать мессенджер в России. В заявлении, опубликованном в телеграм-канале Дурова, в частности говорится, что власти России уже пытались запретить телеграм и потратили годы, пытаясь запретить VPN.

Однако, пишет Дуров, «65 миллионов россиян по-прежнему ежедневно пользуются телеграмом через VPN, при этом более 50 миллионов отправляют сообщения каждый день».

«Попытки блокировок только что спровоцировали массовый банковский сбой — вчера наличные ненадолго стали единственным способом оплаты по всей стране», — заявил Дуров.

Иран, напомнил он, запретил телеграм несколько лет назад. Результат, по словам Дурова, был такой же, как и в России — «правительство надеялось на массовое внедрение своих приложений для обмена сообщениями с целью слежки, но вместо этого получило массовое внедрение VPN».

«Добро пожаловать снова в Цифровое сопротивление, мои российские братья и сестры. Вся страна сейчас мобилизована, чтобы обойти эти абсурдные ограничения. Тысячи людей создают VPN и прокси-серверы», — написал Дуров, отметив, что «к 50 миллионам членов Цифрового сопротивления в Иране присоединились более 50 миллионов в России».

Команда телеграма, пообещал он, со своей стороны «продолжит адаптироваться, делая трафик более сложным для обнаружения и блокировки».

В конце февраля несколько российских СМИ сообщили, что власти РФ собираются полностью заблокировать телеграм к 1 апреля. Этого не произошло, но у многих пользователей в России мессенджер перестал работать без VPN уже в марте. В Минцифры заявили, что перед ними поставили задачу снизить использование VPN в РФ.

Дуров ранее не комментировал попытки блокировки телеграма в России, «Медуза» публиковала открытое обращение к основателю телеграма.

В начале марта Forbes со ссылкой на расчеты Okkam на основе данных Mediascope писал, что количество пользователей, зашедших в телеграм в январе 2026 года, составило почти 96 миллионов человек. По этому показателю, отмечало издание, телеграм был самым популярным мессенджером в России.

