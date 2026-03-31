Россия в рамках переговоров требует от Украины вывести войска из Донецкой области в течение двух месяцев, угрожая, что в противном случае ее требования изменятся. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Они говорят американской стороне: сейчас новые сроки — через два месяца захватят восток нашего государства, захватят Донбасс. И поэтому у Украины есть два месяца, чтобы уйти. И тогда война закончится. А если Украина не уйдет, то Россия захватит Донбасс и потом будут другие условия», — утверждает Зеленский.

Президент Украины выразил мнение, что в реальности РФ не удастся этого сделать и что Москва «это понимает».

Статус Донбасса — ключевой вопрос в трехсторонних переговорах Украины, России и США. Представители сторон ранее неоднократно давали понять, что нашли компромисс практически по всем остальным вопросам.

Из-за войны США и Израиля с Ираном официальные переговоры поставлены на паузу, так как спецпредставители президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер сейчас, в основном, занимаются урегулированием конфликта на Ближнем Востоке. При этом двусторонние контакты американцев с украинцами и россиянами сохраняются.