«Ведомости»: Минцифры предложило создать государственную платформу для переписки граждан с бизнесом. Подключение будет обязательным и платным

Минцифры предложило создать платформу для электронной переписки между гражданами, бизнесом и государством, подключение к которой для юрлиц, индивидуальных предпринимателей и самозанятых станет обязательным и платным, пишут «Ведомости».

По данным газеты, такое предложение содержится в законопроекте о реформе почтовой отрасли, которое ведомство направило в правительство 25 марта.

«Ведомости» поясняют, что сейчас у «Почты России» есть сервис «Электронные заказные письма» — они имеют ту же юридическую силу, что и бумажные письма с уведомлением о вручении. С ее помощью бизнес может отправлять претензии, уведомления, счета и другие официальные документы контрагентам или государственным структурам.

Минцифры предлагает ввести государственную платформу и цифровой почтовый ящик — специальный адрес внутри этой системы, который будет создаваться в личном кабинете на «Госуслугах». Самозанятые должны будут создать цифровой почтовый ящик в обязательном порядке.

Отвечать за создание и работу платформы, как предполагает Минцифры, будет назначенная правительством организация федеральной почтовой связи.

В законопроекте прописана ежемесячная плата за использование цифрового почтового ящика и в то же время говорится о взимании платы с отправителя за отдельные категории юридически значимых сообщений через систему. Однако как именно будет устроена оплата, пока до конца неясно, отмечают «Ведомости».

Представитель Минцифры отказался от комментариев.