В Мещанском районе Москвы семилетняя девочка вытряхнула из окна мамину сумку, в которой находились 88 тысяч долларов в стодолларовых купюрах. Как пишут российские телеграм-каналы, включая Mash, 112 и РЕН ТВ, а также ТАСС, девочка поссорилась с мамой и решила отомстить ей.

Часть разлетевшихся купюр подобрали подростки. По версии телеграм-каналов, найденные деньги они частично забрали себе, а частично сожгли на костре. Некоторые купюры, оказавшиеся на улице, подобрали птицы. «Сейчас вороны с купюрами в клювах летают над головами изумленных прохожих», — пишет РЕН ТВ.

По данным Mash, подростки забрали 83 тысячи долларов, а остальные деньги сожгли. О находке они сообщили родителям, которые решили вернуть найденное. РЕН ТВ, в свою очередь, пишет, что пять тысяч долларов «разлетелись», а 83 тысячи вернули хозяйке.

ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах также сообщает, что 83 тысячи долларов найдены. Однако, по словам собеседника агентства, их вернут законной владелице «после выяснения всех обстоятельств». ТАСС также пишет, что часть купюр подростки сожгли, но не упоминает, что банкноты растащили птицы.