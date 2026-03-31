В Госдуму внесли законопроект, усиливающий контроль за переводами россиян

Правительство России 30 марта внесло в Госдуму законопроект, который ужесточает банковский контроль для россиян. Предложенные поправки в Налоговый кодекс России опубликованы в базе нижней палаты парламента.

Среди прочего проект закона предполагает, что Банк России будет передавать в налоговую службу данные о гражданах, если есть подозрение, что они получают доход от незарегистрированной предпринимательской деятельности.

В свою очередь налоговые органы получат право «запрашивать в аналитических целях» выписки со счетов таких граждан в банках даже без проведения специальных проверок, говорится в пояснительной записке. Ключевым идентификатором при обмене данными станет идентификационный номер налогоплательщика (ИНН).

Авторы законопроекта объяснили изменения тем, что сейчас доходы граждан, которые они получают безналично, находятся за «периметром налогового контроля» — то есть налоги с них не взимаются.

«Налоговые органы ограничены в запросах у банков выписок по счетам физических лиц. <…> Кроме того, денежные средства, полученные физическими лицами безвозмездно (даром), полностью освобождены от налогообложения, и под это освобождение „маскируются“ платежи другим физическим лицам по возмездным сделкам», — говорится в пояснительной записке.

Ранее о подготовке законопроекта сообщала газета «Ведомости». По мнению опрошенных РБК экспертов, поправки нужны для того, чтобы выявить теневых предпринимателей. Они считают, что власти будут контролировать регулярные переводы, похожие на систематическую деятельность, а мелкие разовые поступления, скорее всего, останутся незамеченными. Эксперты советовали добросовестным гражданам при переводе указывать назначение платежей.

Посмотрите эпизод подкаста «Что случилось» о том, зачем государству контролировать денежные переводы россиян

