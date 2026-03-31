Украинский дрон атаковал здание правительства Белгородской области. Ранен один из чиновников

Беспилотник ВСУ атаковал здание правительства Белгородской области, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. По его словам, поврежден фасад здания. На опубликованных фотографиях видно разбитое окно.

В результате атаки осколочные ранения ног, живота и руки получил начальник отдела административно-хозяйственной части Вячеслав Бескоровайный. Скорая помощь забрала его в больницу.

Белгородская область с начала полномасштабной российско-украинской войны подвергается обстрелам и атакам беспилотников ВСУ. В свою очередь российские ракеты и дроны регулярно атакуют украинские города.