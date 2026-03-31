Приемного сына Стаса Намина приговорили к 18 годам за убийство сына и тещи музыканта

Приемный сын Стаса Намина Роман Ткаченко (Микоян) приговорен к 18 годам колонии строгого режима за убийство бабушки и сводного брата. Приговор вынес Московский областной суд.

Гособвинение просило назначить Ткаченко 20 лет колонии строгого режима. Защита настаивала на том, что во время совершения двойного убийства Ткаченко находился в состоянии аффекта.

30-летний сын Стаса Намина Артем Микоян и его 83-летняя бабушка Полина (Прасковья) Ткаченко были найдены мертвыми 19 октября 2023 года в подмосковной деревне Крюково. По подозрению в убийстве был задержан Роман Микоян (в судебных документах фигурировал под фамилией Ткаченко) — сын третьей жены Стаса Намина. По данным следствия, Роман поссорился с бабушкой и убил ее ножом, а затем вызвал из Москвы брата и также в ходе ссоры убил его.

Выступая с последним словом в суде, пишет ТАСС, Ткаченко попросил у отчима и своей матери прощения, встав перед ней на колени и заплакав. Он заявил, что полностью раскаивается в содеянном и готов понести справедливое наказание, так как его поступок не имеет оправдания.

Стас Намин — советский и российский музыкант, композитор, режиссер и продюсер. Создатель и лидер группы «Цветы», основатель продюсерского центра SNC (Центр Стаса Намина), который, в частности, работал с группами «Калинов мост», «Бригада С», «Моральный кодекс» и «Парк Горького». Намин — творческий псевдоним музыканта, его настоящая фамилия — Микоян, он внук известного советского политического деятеля Анастаса Микояна.