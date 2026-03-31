На заводе «Нижнекамскнефтехим» произошел сильный взрыв

Обновление: МЧС сообщило о 13 пострадавших в результате взрыва на заводе в Нижнекамске.

На территории промзоны в Нижнекамске (республика Татарстан) произошел сильный взрыв и начался пожар. Взрывом, по данным очевидцев, выбило стекла в окнах соседних зданий.

Мэр Нижнекамска Радмир Беляев сообщил, что пожар произошел на предприятии «Нижнекамскнефтехим», не уточняя, что стало причиной возгорания.

«На территории „Нижнекамскнефтехима“ ведется локализация очага возгорания. К работе привлечены службы оперативного реагирования. Сотрудники предприятия, не задействованные в ликвидации происшествия, перемещены на безопасное расстояние», — написал Беляев в своем телеграм-канале.

Mash, не уточняя источник информации, утверждает, что причиной взрыва стала техническая неисправность одной из установок.

Росавиация в 13:54 мск сообщала о приостановке работы аэропорта Нижнекамска «для обеспечения безопасности полетов» — такие ограничение вводят из-за опасности атаки беспилотников. Однако уже в 14:03 ограничения были сняты.

По данным «Осторожно, новости» и SHOT, на «Нижнекамскнефтехиме» пострадали как минимум два человека, поврежден производственный цех.

Жители Нижнекамска, пишут «Осторожно, новости», жалуются на «химический запах» после взрыва на заводе. Мэр Нижнекамска, в свою очередь, объявил, что «специалистами аккредитованных лабораторий ведется мониторинг качества атмосферного воздуха, угрозы жителям и экологической обстановке не зафиксировано».