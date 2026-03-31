В России пока не нашли свой путь борьбы с домашним насилием, который получил бы поддержку в разных слоях общества, заявил в интервью РБК глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

По его словам, вопрос, связанный с насилием в семье, сложный. «Когда мужчина избил женщину и получил огромный штраф и потом из семейного бюджета штраф достали и отдали государству, как это помогло женщине? Или давайте представим, что его отправили в колонию. И что дальше она с этим делает, с его детьми, сколько он заработает в колонии, как он будет содержать семью?» — заявил сенатор.

Клишас добавил, что эта тема связана с традиционными семейными ценностями, и многие воспринимают это как вмешательство в дела семьи:

Дом — это сфера, где человек должен чувствовать себя максимально защищенным. И поэтому требуются специальные нормы, связанные с его защитой в этом пространстве. Многие говорят, что мы, приняв такие нормы, начинаем разрушать пространство традиционной семьи, что мы влезаем в семью и начинаем диктовать родителям, можно ли, например, ребенку отвесить подзатыльник или нельзя.

Клишас отметил, что сейчас в России в случае домашнего насилия применяют законодательные нормы, которые устанавливают ответственность за побои, нанесение тяжких или нетяжких телесных повреждений.

«Поэтому мы не то чтобы находились в ситуации, когда у нас вообще нет базы, которая защитила бы человека от агрессии в семье? Такие нормы есть. Мы просто ведем речь о том, нужны ли специальные нормы. И много аргументов за то, что они нужны», — добавил он.

Говоря о том, почему в России нет закона о буллинге, в том числе в школе, Клишас сказал, что этому понятию сложно дать определение. «Что такое травля? Где травля, а где просто критическое замечание, которое один ребенок высказал в отношении другого?» — сказал сенатор.

В России более 10 лет пытаются принять закон о домашнем насилии. Очередную попытку в 2024 году предприняла партия «Новые люди», однако в правительстве идею не поддержали.

