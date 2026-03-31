Италия не разрешила американским военным самолетам, летевшим на Ближний Восток, сесть на авиабазе на Сицилии

Италия на прошлой неделе отказала американским военным самолетам в разрешении на посадку на авиабазе Сигонелла на Сицилии перед вылетом на Ближний Восток, пишут Corriere della Sera и Reuters со ссылками на источники.

По данным итальянской газеты, «некоторые американские бомбардировщики» должны были приземлиться на базе Сигонелла, прежде чем направиться на Ближний Восток. Но никакого разрешения никто не запрашивал, а итальянское военное руководство узнало об этом намерении, когда самолеты были в воздухе.

Глава Генштаба Италии Лучано Портолано позвонил министру обороны страны Гвидо Крозетто, чтобы сообщить о случившемся. Затем он по поручению министра уведомил американское командование, что самолетам не разрешено приземляться на базе поскольку не было получено разрешение и не проводились предварительные консультации.

Один из источников Reuters подтвердил этот факт, но не уточнил, сколько самолетов было задействовано и когда это произошло. Второй источник сообщил, что Италия отказала американским самолетам 27 марта.

«Кто-то пытается представить дело так, будто Италия решила приостановить использование баз американскими силами. Это просто неправда, потому что базы функционируют, используются, и ничего не изменилось», — написал Крозетто в соцсети X. Он добавил, что хочет подчеркнуть: «никакого охлаждения или напряженности с США нет, поскольку они знают правила, регулирующие их присутствие в Италии с 1954 года, так же хорошо, как и мы».

Дональд Трамп не комментировал этот инцидент, однако раскритиковал Францию, которая, по его словам, не позволила самолетам с военными поставками для Израиля пролетать через свою территорию. «Франция оказалась очень ненадежным партнером в отношении „иранского мясника“, который был успешно ликвидирован! США это запомнят», — написал Трамп.

Трамп на протяжении последнего месяца неоднократно критиковал европейских лидеров, а также премьер-министра Великобритании за то, что они не помогают ему вести войну против Ирана. Европа в ответ критикует Трампа за боевые действия на Ближнем Востоке, которые привели к закрытию Ормузского пролива и резкому росту цен на энергоносители.

Накануне газета El Pais сообщала, что Испания закрыла свое воздушное пространство для самолетов, которые участвуют в американо-израильских ударах по Ирану, разрешив им посадку и пролет только в чрезвычайных ситуациях. Ранее Испания отказалась предоставить США свои базы для нанесения ударов по Ирану, а Трамп в ответ пригрозил разорвать торговые отношения с Мадридом.

Госсекретарь США Марко Рубио в интервью «Аль-Джазире» 30 марта говорил, что для США поведение союзников по НАТО, отказавшихся поддержать войну с Ираном, стало «очень разочаровывающим», и после завершения операции Вашингтону придется пересмотреть отношения с альянсом.

Читайте также

Война с Ираном явно идет не по плану США — и теперь Трампу придется принимать решения, которых он наверняка хотел бы избежать Как кризис в Ормузском проливе разрушил американскую стратегию и к чему все это приведет. Большой разбор «Медузы»

Читайте также

Война с Ираном явно идет не по плану США — и теперь Трампу придется принимать решения, которых он наверняка хотел бы избежать Как кризис в Ормузском проливе разрушил американскую стратегию и к чему все это приведет. Большой разбор «Медузы»