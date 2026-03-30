Заместитель мэра Москвы по транспорту Максим Ликсутов заявил, что 15 тысяч курьеров отстранили от работы «из-за несоответствия стандартам»

Заместитель мэра Москвы по транспорту Максим Ликсутов в интервью «Коммерсанту» рассказал, что 15 тысяч курьеров перестали ими быть «из-за несоответствия московским стандартам».

Ликсутов напомнил, что в 2024 году в Москве ввели единый стандарт работы курьеров, включающий в себя требования к внешнему виду, состоянию транспорта и сумок.

«Соблюдение документа контролируют службы доставки. Уже сегодня мы передаем им данные с камер, и если курьер одет не по правилам, если у него грязный велосипед, нет номера на сумке, то компании принимают меры», — заявил он, добавив: «Порядка стало уже намного больше».

На курьеров на электровелосипедах, нарушающих правила дорожного движения, Ликсутов призвал жаловаться в ГАИ. «У большинства граждан есть смартфон, а на велосипедах курьеров есть номера. Поэтому нарушителей сразу можно идентифицировать», — заявил он. Соответствующую информацию, по словам заместителя мэра Москвы по транспорту, передают в службы доставки, требуя от них отработать жалобу и принять меры.

«Многих нарушителей, к примеру, после проверки заставляют пройти еще раз обучение правилам вождения, некоторых вообще „отчисляют“ из курьеров. Мы их отключаем из своих баз данных, и они больше не могут получить заказ», — заявил Ликсутов.

«На сегодня уже 15 тысяч курьеров перестали ими быть из-за несоответствия московским стандартам», — подчеркнул он.

В Москве, по данным заместителя мэра по транспорту, по состоянию на март 2026 года работали 125 тысяч курьеров. По сравнению с 2024 годом число курьеров выросло на 25 тысяч.

В начале марта Ликсутов говорил, что в Москве ежедневно выполняются около 700 тысяч доставок. По прогнозам, сообщил в интервью «Коммерсанту». заместитель мэра Москвы по транспорту, число ежедневных доставок курьерами вырастет до 1,5 миллиона. «Для этого понадобится около 300 тысяч курьеров», — заявил Ликсутов, добавив, что «сейчас сложно представить, откуда они возьмутся». По мнению заместителя мэра Москвы по транспорту, в ближайшие годы значительная часть доставок будет осуществляться роботами-доставщиками. К 2030 году, сообщил он, по прогнозам властей города, число роботов-доставщиков может вырасти с нынешних 200 до 20 тысяч штук.