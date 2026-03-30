В Венесуэле возобновило работу посольство США, закрытое в 2019 году

Посольство США в Венесуэле официально возобновляет работу, сообщил Государственный департамент Соединенных Штатов.

Возобновление работы посольства США в Каракасе укрепит способность США «напрямую взаимодействовать с временным правительством Венесуэлы, гражданским обществом и частным сектором», говорится в сообщении.

С марта 2019 года дипломатическое взаимодействие США с Венесуэлой осуществлялось через Отдел по делам Венесуэлы. Это временное дипломатическое представительство США по Венесуэле, расположенное в американском посольстве в Боготе — столице Колумбии.

Военные США в ночь на 3 января вывезли из Венесуэлы президента Николаса Мадуро с его женой Силией Флорес. После этого страну возглавила Делси Родригес, которая занимала пост вице-президента.

