Путин призвал «вытаскивать людей из бараков». До этого он почти 20 лет требовал вытаскивать россиян из трущоб

Президент России Владимир Путин на встрече с губернатором Архангельской области Александром Цыбульским призвал решить проблему аварийного жилья в регионе.

Цыбульский отчитался, что область «стабильно подрастает по вводу жилья», для региона это «вопрос крайне актуальный». В ответ Путин сказал, что в Архангельской области «ветхий и аварийный фонд побольше, чем во многих других субъектах». По его словам, динамика ввода жилья в регионе «хорошая», но людей, «которые ожидают улучшения, их много».

«Главное продолжать по поводу аварийного жилья. Конечно, надо людей вытаскивать из бараков», — заявил Путин.

За последние 20 лет Путин неоднократно говорил о необходимости «вытаскивать» россиян из трущоб. Так, в 2007 году он называл «аморальным» невнимание государства к тому, что «миллионы граждан живут в трущобах». С призывами «вытащить людей из трущоб» Путин выступал и в 2009, и 2013, и 2020 годах.

В ноябре 2022 года Путин заявил, что «в целом по стране с опережением идет и расселение граждан из аварийного фонда»: «Мы постоянно тоже об этом говорим, нужно из трущоб людей выселять, как я уже обращал на это внимание коллег».