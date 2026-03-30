Пользователи Max стали получать чужие видеокружки

Пользователи соцсетей рассказали, что в последние дни получали в мессенджере Max чужие видеосообщения, пишет «Говорит НеМосква» 30 марта.

Одна пользовательница отправила мужу видео с их детьми, играющими на улице, но он получил совсем другое сообщение. Другая пользовательница рассказала, что записала подруге кружок, а, когда решила его пересмотреть, обнаружила, что это чужое видео.

Специалист по кибербезопасности Алексей Шляпужников предположил, что это, скорее всего, баг архитектуры приложения. «Например, при сбое попытки отправить данные может происходить повторная попытка, а идентификатор беседы живет короткое время, и при повторной отправке он используется уже для другого чата», — сказал он.

По его мнению, также это может происходить из-за плохо настроенного кэша: «На сервер пользователем отправляется собеседнику один файл, а сервер затем из кэша вместо него отправляет другой».

Max позиционируется как национальный мессенджер России, им управляет VK. Ранее Max критиковали из-за возможности слежки за пользователями и проблем с безопасностью.

Четыре месяца назад в Max запустили каналы — как в телеграме. Их уже 150 тысяч, но это не помогло мессенджеру VK стать «убийцей» главного конкурента Аудитория каналов в Max в десятки раз меньше

