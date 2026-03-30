Минобороны Украины впервые рассказало об успешном использовании частной ПВО

В Украине начала успешно работать частная ПВО, рассказал в своем телеграме министр обороны страны Михаил Федоров.

По его словам, одна из частных компаний в Харьковской области уже ввела в эксплуатацию собственную группу ПВО и успешно сбила несколько российских беспилотников.

Сейчас формирование новых групп ПВО ведется еще на 13 предприятиях, сообщил Федоров. Часть из них уже выполняет боевые задачи, часть — проходит обучение.

Идея создать частные системы ПВО в Украине впервые начала обсуждаться в 2023-2024 годах как мера защиты крупного бизнеса от усиливающихся атак российских дронов. В конце 2025 года ее официально одобрили власти.

В рамках программы крупные предприятия за свой счет обучают сотрудников и покупают оборудование для собственных расчетов ПВО — например, системы радиоэлектронной борьбы и антидроновые средства. Эти ПВО в первую очередь защищают от атак сами предприятия. Они интегрированы в единую систему управления Воздушных сил ВСУ и действуют под контролем военных.