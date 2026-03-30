ФСБ обвинила секретаря британского посольства в Москве в «разведывательно-подрывной деятельности»

Второй секретарь британского посольства в Москве Янсе ван Ренсбург Альбертус Джерардус лишен аккредитации и должен покинуть Россию в течение двух недель. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на заявление ФСБ.

По данным спецслужбы, Янсе ван Ренсбург при получении разрешения на въезд в РФ «намеренно указал ложные данные, чем нарушил российское законодательство». Кроме того, ФСБ выявила в работе дипломата признаки «разведывательно-подрывной деятельности, угрожающей безопасности Российской Федерации».

Кроме того, спецслужба зафиксировала получения им «чувствительной информации в ходе неофициальных встреч с российскими экспертами в области экономики».

ФСБ также рекомендовала россиянам «во избежание негативных последствий, вплоть до уголовной ответственности», не проводить несогласованные c МИД встречи с британскими дипломатами, так как «под прикрытием официальных дипломатических должностей могут скрываться сотрудники спецслужб».

МИД России сообщил, что 30 марта вызвал временную поверенную в делах Великобритании в РФ Дейни Долакию, которой «заявлен решительный протест в связи с вскрывшейся информацией».

«Особо было подчеркнуто: в Москве не потерпят деятельности на территории России незаявленных сотрудников британских спецслужб, и наша бескомпромиссная линия в данном вопросе будет и впредь формулироваться в соответствии с интересами национальной безопасности», — заявили в МИД.