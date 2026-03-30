Forbes: в России впервые за 25 лет сократилось число магазинов

В России впервые за 25 лет зафиксировано сокращение общего числа торговых точек, пишет российский Forbes со ссылкой на данные консалтинговой компании INFOLine.

Основатель INFOLine Иван Федяков рассказал, что в Москве количество торговых точек с начала 2025 года до начала 2026-го сократилось с 87 тысяч до 82,5 тысячи, а в Петербурге — с 44 тысяч до 42,2 тысячи.

«В целом по стране ситуация не лучше, чем в столицах. И это касается всех торговых точек — от продуктовых магазинов у дома, супермаркетов и киосков с фруктами до салонов связи и магазинов одежды», — заявил Федяков.

В частности, пишет Forbes, в 2025 году в России закрылось 12% магазинов одежды, а крупнейшие продуктовые сети в январе-сентябре 2025 года открыли по всей России около 5300 магазинов, что на 30% меньше, чем за аналогичный период годом ранее. При этом они закрывали уже существующие продуктовые магазины, например, сети «ВкусВилла» и «Светофора» сократились на 10%.

Основными причинами сокращения торговых точек Федяков назвал развитие интернет-торговли, рост себестоимости торговли и снижение ее маржинальности (в том числе из-за ужесточения миграционного законодательства и роста зарплат сотрудников), а также повышение налогов с 1 января 2026 года.

Другой эксперт, опрошенный Forbes, партнер One Story Ольга Сумишевская, назвала главной причиной сокращения числа магазинов снижение потребления в России. «Даже те компании, которые плюс-минус выросли, — это все происходит за счет продуктовой инфляции: ее всегда усредняют, а она высокая», — заявила она. Сумишевская в качестве ключевого фактора также отметила переход торговли из офлайна в онлайн.

Она также отметила, что у некоторых продуктовых ритейлеров причины сокращения торговых точек лежат не строго в экономической плоскости. Так, сеть магазинов «Красное и белое», продающих алкоголь, столкнулась с законодательными ограничениями, а к сети «Светофор» возникли претензии у ФАС и «им тяжело выдерживать всю эту нагрузку».

Читайте также

Россияне должны быть благодарны за то, что им подняли налоги «Жизнь важнее кошелька» — так говорится в новой методичке Кремля для подцензурных СМИ. Упоминать Путина в новостях о налогах не рекомендуется

Читайте также

Россияне должны быть благодарны за то, что им подняли налоги «Жизнь важнее кошелька» — так говорится в новой методичке Кремля для подцензурных СМИ. Упоминать Путина в новостях о налогах не рекомендуется