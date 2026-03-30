Элла Памфилова переизбрана главой ЦИК на третий срок. Она была единственным кандидатом

Элла Памфилова переизбрана председателем Центризбиркома России еще на пять лет, такое решение было принято на первом организационном заседании нового состава ЦИК, передает ТАСС.

За переизбрание Памфиловой проголосовали все 15 членов ЦИК.

Она была единственным кандидатом на этот пост. Комментируя ее выдвижение, член ЦИК Николай Левичев назвал ее «материнским сердцем» и «нравственным камертоном» избирательной системы.

Элла Памфилова возглавляет Центризбирком с 2016 года. Ее предшественники Владимир Чуров и Александр Вешняков руководили комиссией девять и восемь лет соответственно.

