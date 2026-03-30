«Билайн» и «Мегафон» упростили получение компенсации за неработающий мобильный интернет

Операторы «Вымпелком» (бренд «Билайн») и «Мегафон» упростили процедуру возврата денег абонентам, которые столкнулись с отключением мобильного интернета, пишет РБК.

«Мегафон» запустил услугу «5G Режим», которая позволит абонентам получать компенсацию. Пользователь должен раз в месяц заполнять форму и указывать, где и как долго не работал интернет. Оператор проверит данные и частично возместит стоимость услуг, если интернет в этом месте и в конкретный момент действительно не работал. Интернет также будет считаться неработающим, если доступны были только сайты из «белого списка». При этом сама услуга «5G Режим» платная — 199 рублей в месяц.

Представитель «Вымпелкома» рассказал, что оператор запустил возможность упрощенного возврата средств для абонентов линейки тарифов Bee. Возврат можно получить до 50 раз в течение года.

«Возврат средств осуществляется по инициативе клиента и не требует обращения в поддержку, проверки обстоятельств или каких-либо обоснований со стороны пользователя. Мы возвращаем абонентскую плату за тот день, когда пользователь запросил возврат», — рассказал представитель оператора. Других подробностей он не привел.

РБК отмечает, что ранее крупнейшие российские операторы компенсировали оплаченные, но не оказанные услуги. Для этого надо было зафиксировать сбой, позвонив или написав в службу поддержки, составить претензию и потребовать пересчета абонентской платы, подать документ очно в салоне связи или онлайн через личный кабинет. Срок рассмотрения заявления составлял до 30 дней.

Читайте то, что хотите вы, а не власти. Для этого скачайте приложение «Медузы» — мы пишем о самых важных событиях в России и мире. Наше приложение обходит блокировки и работает без VPN — это бесплатно и безопасно. Кроме новостей у нас есть подкасты, книги и даже игры. А еще не забывайте про волшебную ссылку — https://bit.ly/meduzamirror — по ней «Медуза» откроется где угодно и у кого угодно, сохраните ее на всякий случай и отправьте друзьям. Будем на связи!

Жители российских регионов начали регулярно сталкиваться с ограничениями мобильного интернета с мая 2025 года. В начале марта 2026 года проблемы с мобильным интернетом и сотовой связью начались в Москве. Власти объясняют отключения интернета «обеспечением безопасности» и борьбой с атаками украинских беспилотников.

В середине февраля 2026 года Госдума приняла поправки к закону «О связи», которые обязывают мобильных операторов блокировать сотовую связь и стационарный интернет по требованию ФСБ. Поправки также снимают с операторов связи ответственность за такую приостановку, даже если их действия нарушают договор с клиентом.

«Полный хаос, в общем» Россияне очень сильно раздражены блокировками. Но что с этим делать, в Кремле не знают

