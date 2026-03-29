The Washington Post: Пентагон готовится к длительным наземным операциям в Иране

Пентагон готовится к наземным операциям в Иране, которые могут продлиться от нескольких недель до двух месяцев, пишет The Washington Post со ссылкой на источники.

По данным издания, ни один из рассматриваемых Пентагоном вариантов не является полномасштабным вторжением. Операции, к которым готовятся военные, включают в себя лишь ограниченные рейды с участием спецназа и обычной пехоты в прибрежных районах рядом с Ормузским проливом, а также возможный захват острова Харг — ключевого центра экспорта иранской нефти.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила The Washington Post, что задача Пентагона заключается в том, чтобы подготовиться к любым вариантам и «предоставить главнокомандующему максимальную свободу действий». «Это не означает, что президент принял решение [о наземной операции]», — заявила она.

Информация о готовящемся наземном вторжении в Иран активно обсуждается в крупнейших американских СМИ уже несколько дней. Официально о таких планах не сообщалось. Президент США Дональд Трамп 20 марта утверждал, что «никуда не отправит войска».

Потенциальная наземная операция в Иране не вызывает одобрения у американцев. Так, в ходе недавнего опроса Associated Press 62% респондентов выступили против использования сухопутных войск в Иране, лишь 12% поддержали такие планы.

Война с Ираном явно идет не по плану США — и теперь Трампу придется принимать решения, которых он наверняка хотел бы избежать Как кризис в Ормузском проливе разрушил американскую стратегию и к чему все это приведет. Большой разбор «Медузы»

Война с Ираном явно идет не по плану США — и теперь Трампу придется принимать решения, которых он наверняка хотел бы избежать Как кризис в Ормузском проливе разрушил американскую стратегию и к чему все это приведет. Большой разбор «Медузы»