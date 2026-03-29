Латинскому патриарху Иерусалима не позволили совершить мессу в храме Гроба Господня по случаю Вербного воскресенья. МИД Италии вызвал посла Израиля

МИД Италии вызвал посла Израиля после того, как латинского патриарха Иерусалима Пьербаттисту Пиццабалу не пустили в храм Гроба Господня. Об этом сообщает ANSA.

Пиццабала планировал провести в храме мессу в честь Входа Господня в Иерусалим (Вербного воскресенья) — праздника, который христиане отмечают за неделю до Пасхи. По пути его остановила полиция. В заявлении патриархата подчеркивается, что Пиццабала шел в храм в частном порядке, без процессии.

Премьер Италии Джорджия Мелони назвала действия израильской полиции «оскорблением не только верующих, но и любого сообщества, признающего свободу вероисповедания». К критике присоединился президент Франции Эммануэль Макрон.

Канцелярия премьера Израиля Биньямина Нетаниягу в ответ напомнила, что в течение нескольких последних дней Иран «неоднократно обстреливал святые места в Иерусалиме», и один раз обломки ракеты упали «в нескольких метрах» от храма Гроба Господня. Там отметили, что Израиль временно ввел ограничения для защиты верующих — а Пиццабалле не позволили провести мессу «из особой заботы о его безопасности».

Представители Нетаниягу добавили, что в преддверии Пасхи разрабатывается план, который позволит христианским лидерам безопасно проводить богослужения.

С начала войны Израиля и США с Ираном власти Израиля запретили доступ в Старый город Иерусалима для всех, кроме жителей и владельцев местных магазинов. Ограничения распространяются на все святые места всех религий, в том числе, на Стену плача, мечеть Аль-Акса и храм Гроба Господня.

Католические и протестантские церкви празднуют Пасху 5 апреля, православные — 12 апреля.