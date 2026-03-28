В Дагестане началось наводнение после сильных дождей. Затоплены десятки домов, в Махачкале введен режим ЧС

В Дагестане в результате ливней и шквалистого ветра начались подтопления в жилых домах и массовые отключения электричества и воды, во многих районах и городах ситуация критическая. Об этом сообщил глава республики Сергей Меликов.

По его словам, коммунальные службы, в том числе в Махачкале, готовились к ухудшению погоды, но «фактическая погодная картина превзошла самые пессимистичные прогнозы». Меликов заявил, что на ликвидацию последствий «брошены максимальные ресурсы».

Администрация Махачкалы сообщила, что в городе введен «режим функционирования чрезвычайной ситуации». «Службы переведены на усиленный режим работы, проводится ликвидация последствий, будет организована помощь пострадавшим жителям», — говорится в сообщении.

В восьми районах Дагестана произошли отключения электроэнергии из-за замыканий на ЛЭП. Без света остались жители 132 сел, сообщили в региональном управлении МЧС. В ведомстве также заявили, что в Махачкале затопило несколько улиц и около 20 частных домов.

«Осторожно, новости» со ссылкой на местных жителей пишут, что в республике под воду ушли целые дома, поток воды сносит автомобили. Людей, заблокированных в частных домах, пытаются эвакуировать на лодках.