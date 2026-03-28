Самолет Air Serbia из Белграда дважды не смог приземлиться в Петербурге из-за закрытия аэропорта. Он прилетел в Хельсинки на дозаправку, но вскоре сломался

Самолет Air Serbia, летевший из Белграда в Санкт-Петербург, дважды не смог приземлиться в Пулково из-за закрытия аэропорта, а затем застрял в Хельсинки. Об этом пишет «Фонтанка».

Рейс из Белграда должен был прилететь в Петербурге в ночь на 26 марта. В этом время аэропорт Пулково закрылся из-за атаки беспилотников на Ленинградскую область. По словам одного из пассажиров, самолет сделал четыре круга в ожидании открытия аэропорта, «но не дождался и вернулся обратно». Пассажиров разместили в гостинице в Белграде.

Вылетев в 23:55 из Белграда на следующий день, 27 марта, самолет вновь не смог приземлиться в Пулково, так как аэропорт снова был закрыт. В итоге он отправился в Хельсинки, чтобы в том числе дозаправиться.

Пассажиры рассказали, что три компании в Финляндии отказались обслуживать рейс в Петербург. Авиакомпания все же нашла возможность дозаправить самолет, но при попытке взлета из Хельсинки самолет резко затормозил, и «его развернуло на 180 градусов», рассказывал один из пассажиров.

Экипаж сообщил пассажирам, что у самолета возникли проблемы с двигателем и шасси.

«Финский аэропорт подогнал спецтехнику, самолет отбуксировали с полосы на стоянку. После этого нас эвакуировали автобусами. В самолете после инцидента мы провели еще около 30-40 минут. Пострадавших не было», — рассказал ТАСС один из пассажиров.

По его словам, их разместили в пустом терминале аэропорта Хельсинки. Пассажирам дали теплые одеяла, чай и снеки, «обещали горячую еду, но ее не предоставили».