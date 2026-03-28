Российские войска атаковали дронами Одессу. Повреждены жилые дома и роддом, два человека погибли
Источник: Сергей Лысак
Российские войска в ночь на 28 марта нанесли массированный удар беспилотниками по Одессе, сообщил глава Одесской городской администрации Сергей Лысак.
В Приморском районе зафиксировано попадание в крышу одного из роддомов. Повреждены жилые дома в Хаджибейском и Приморском районах, в Киевском районе повреждены нежилые здания.
По последним данным, в результате атаки погибли два человека. 11 человек пострадали, сообщил Лысак.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Одессу атаковали более 60 беспилотников. «Среди пострадавших объектов — роддом, обычные жилые дома, предприятия, портовая и критическая инфраструктура», — сообщил он.