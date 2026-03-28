Иран заявил, что уничтожил склад с украинскими противодронными системами в Дубае. МИД Украины назвал это фейком

Официальный представитель МИД Украины Георгий Тихий назвал «ложью» заявление Корпуса стражей исламской революции (КСИР) о поражении склада в Дубае, где находились украинские противодронные системы.

В сообщении КСИР говорилось, что «в ходе совместной операции аэрокосмических и военно-морских сил Корпуса стражей исламской революции был уничтожен склад украинских систем противодействия беспилотникам, расположенный в Дубае для оказания помощи американской армии».

КСИР также утверждал, что в этом месте находился 21 украинец.

Представитель МИД Украины Георгий Тихий сообщил, что заявление КСИР — «ложь».

«Иранский режим часто проводит такие дезинформационные операции — и этим ничем не отличается от россиян», — заявил Тихий (цитата по «Громадське»).

Утром 28 марта президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские эксперты работают в Объединенных Арабских Эмиратах, чтобы «оказать помощь в защите жизней». «За это время наши эксперты провели встречи с представителями сил безопасности и обороны ОАЭ. Ребята работают над усилением защиты от воздушных угроз», — рассказывал он. Зеленский также встретился в Абу-Даби с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заид Аль Нахайяном.