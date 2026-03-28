Хуситы нанесли удар по Израилю впервые с начала войны на Ближнем Востоке

Поддерживаемые Ираном йеменские хуситы нанесли удар по Израилю, сообщает Reuters со ссылкой на заявление группировки.

В ночь на 28 марта Армия обороны Израиля объявила, что зафиксирован запуск ракеты с территории Йемена в направлении Израиля. В нескольких районах объявлялась тревога. По данным ЦАХАЛ, ракета была перехвачена силами ПВО.

Вскоре атаку на Израиль подтвердили сами хуситы. В заявлении утверждается, что по Израилю был выпущен «шквал ракет», они были нацелены «на важные израильские военные объекты». Свою атаку хуситы назвали ответом на удары Израиля по Ирану, Ливану и палестинским территориям.

Это первая атака хуситов по Израилю с начала американо-израильской операции против Ирана.

27 марта представитель хуситов Яхья Сариа заявил о готовности группировки к вступлению в войну на стороне Ирана.

The Wall Street Journal писала, что Саудовская Аравия и США пытаются не допустить вступления в войну йеменских хуситов. По словам собеседников издания, саудовские чиновники стремятся поддерживать дипломатические отношения с хуситами, чтобы удержать их от участия в конфликте. «Если хуситы вступят в конфликт, это действительно повысит ставки. Это втянет в конфликт Суэцкий канал и египтян, а также еще больше приблизит к нему Саудовскую Аравию», — отмечал один из экспертов WSJ.

Читайте также

Война с Ираном явно идет не по плану США — и теперь Трампу придется принимать решения, которых он наверняка хотел бы избежать Как кризис в Ормузском проливе разрушил американскую стратегию и к чему все это приведет. Большой разбор «Медузы»

Читайте также

