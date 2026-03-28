Более 150 украинских дронов атаковали регионы России и Крым. В Ярославской области погиб ребенок

Ярославскую область в ночь на 28 марта атаковали украинские беспилотники, повреждено несколько жилых домов и торговый объект. Об этом сообщил глава региона Михаил Евраев.

По его данным, погиб ребенок, который во время атаки беспилотников находился в одном из частных домов в СНТ Ярославского района. Его родители госпитализированы в тяжелом состоянии. Кроме того, пострадала жительница соседнего дома.

Об атаке также сообщили жители города Чапаевск в Самарской области. В регионе ночью была объявлена ракетная опасность. Губернатор области Вячеслав Федорищев заявил, что в результате атаки пострадавших нет, повреждений на социальных и жилых объектах также нет.

Украинский телеграм-канал Exilenova утверждает, что по Чапаевску выпустили ракеты «Фламинго». Издание Astra проанализировало опубликованные видео и пришло к выводу, что удар пришелся по промышленной зоне, где находятся два оборонных предприятия — «Промсинтез» и «Полимер». Пострадали ли они, неизвестно. «Промсинтез», как отмечает «Би-би-си», занимается изготовлением взрывчатых веществ для различных боеприпасов, включая авиабомбы и ракеты

Минобороны РФ отчиталось, что за ночь силы ПВО сбили 155 украинских беспилотников над 16 регионами и аннексированным Крымом.