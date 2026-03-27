В телеграме обнаружили уязвимость нулевого дня

Участник проекта Zero Day Initiative ( ), исследователь в области безопасности Майкл Деплант обнаружил в мессенджере Telegram уязвимость нулевого дня — то есть ранее неизвестную уязвимость программного обеспечения.

Он обнаружил ее 26 марта, после чего передал информацию представителям мессенджера. Это следует из данных ZDI, внимание на которые обратил проект 3side.

Критичность уязвимости оценивается как 9,8 балла по 10-балльной шкале, что относит ее к наивысшей категории опасности, отмечает «Код Дурова». Подробности о ней станут известны не ранее 24 июля.

Авторы 3side считают, что с помощью уязвимости «скорее всего, можно взломать любой аккаунт Telegram».

Компания Telegram не комментировала случившееся.

В последние недели марта жители России столкнулись практически с полной блокировкой телеграма. Роскомнадзор добивается, чтобы руководство мессенджера начало соблюдать законы России. Это происходит на фоне того, что власти активно навязывают россиянам национальный мессенджер Max.

Как РКН блокирует телеграм? Правда ли, что ведомству не хватает оборудования? И что может сделать команда самого мессенджера? Отвечают разработчик VPN, киберадвокат и журналисты, пишущие о технологиях

