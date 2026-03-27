В порту Усть-Луги произошла массовая драка охранников с иностранными рабочими. Полиция задержала более 30 человек

В порту Усть-Луги (Ленинградская область) в ночь на 26 марта произошла массовая драка, сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

По данным полиции, иностранные рабочие-вахтовики и охранники грузового порта подрались на бытовой почве на площадке компании «Велесстрой». Во время драки был поврежден автобус.

В полицию был доставлен 31 иностранец, 16 из них были оштрафованы. В бытовках рабочих провели обыски, полицейские изъяли 29 ножей.

Региональное издание 47news пишет, что охрана, где работают, в основном, россияне, в том числе с Северного Кавказа, и рабочие из Казахстана в целом недолюбливают друг друга. На попавших в интернет кадрах, пишет издание, видно, как «охранник пнул кого-то, и пришла толпа».

Порт Усть-Луга утром 26 марта попал под массированную атаку дронов ВСУ. Из-за этого начался сильный пожар, который до конца не потушен до сих пор.